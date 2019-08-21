Чемпионка US Open Стивенс вернулась к Мюррею, уйдя от бывшего тренера Шараповой

Американская теннисистка Слоан Стивенс определилась с новым главным тренером после расставания со Свеном Гренефельдом. Им стал Камау Мюррей. Об этом спортсменка объявила в своём «твиттере».



«Рада вернуться к Камау. Предвкушаю следующие несколько недель US Open», — написала теннисистка. Мюррей и Стивенс уже работали вместе с января 2016 по май 2019 года. Под его руководством американка добилась наивысших результатов в карьере – победы на US Open 2017 и третьей строчки рейтинга WTA.



Стоит отметить, что ранее Свен Гренефельд тренировал россиянку Марию Шарапову и сербку Ану Иванович.



26-летняя Стивенс в настоящее время располагается на 11-й строчке рейтинга WTA. На минувших соревнованиях в Цициннати (США) она пробилась в третий раунд, где уступила будущей финалистке из России Светлане Кузнецовой.