Чемпионка US Open Стивенс вернулась к Мюррею, уйдя от бывшего тренера Шараповой

Американская теннисистка Слоан Стивенс определилась с новым главным тренером после расставания со Свеном Гренефельдом. Им стал Камау Мюррей. Об этом спортсменка объявила в своём «твиттере».
«Рада вернуться к Камау. Предвкушаю следующие несколько недель US Open», — написала теннисистка. Мюррей и Стивенс уже работали вместе с января 2016 по май 2019 года. Под его руководством американка добилась наивысших результатов в карьере – победы на US Open 2017 и третьей строчки рейтинга WTA.
Стоит отметить, что ранее Свен Гренефельд тренировал россиянку Марию Шарапову и сербку Ану Иванович.
26-летняя Стивенс в настоящее время располагается на 11-й строчке рейтинга WTA. На минувших соревнованиях в Цициннати (США) она пробилась в третий раунд, где уступила будущей финалистке из России Светлане Кузнецовой.
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