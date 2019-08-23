Парикмахер Кирьоса: была неделя, когда мы вообще не спали!
Джордан Табакман, парикмахер австралийского теннисиста Ника Кирьоса, рассказал, как однажды они целую неделю посвятили вечеринкам.
«Мы с Ником дружим несколько лет, я часто его вижу. Была неделя, когда мы вообще не спали! Мы всё время были на вечеринках. Обычно я так не делаю. Тогда Ник за всё платил, но я за это несколько раз подстриг его бесплатно», — приводит слова Табакмана Daily Mail.
На предстоящем Открытом чемпионате США Кирьос посеян под 28-м номером. В первом круге уроженец Канберры сразится с хозяином кортов Стивом Джонсоном.
В 2019 году Кирьос выиграл турниры в Акапулько (Мексика) и Вашингтоне (США). По итогам турнира в Цинциннати (США) австралиец был оштрафован на $ 113 тыс. за неспортивное поведение.
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Ник Кирьос сломал ракетки, разругался с арбитром и плюнул в его сторону. Впрочем, подобное поведение привлекает к нему часть болельщиков.
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