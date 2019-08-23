Рублёв проиграл Шаповалову в четвертьфинале соревнований в Уинстон-Сейлеме

Российский теннисист Андрей Рублёв не сумел пробиться в полуфинал соревнований категории АТР 250 в Уинстон-Сейлеме (США). В двух партиях он уступил представителю Канады Денису Шаповалову (2) — 3:6, 6:7 (4). Напомним, тренером Шаповалова начиная с этого турнира является Михаил Южный.
Продолжительность матча составила 1 час 26 минут. На счету Рублёва 1 эйс, 7 двойных ошибок и 1 брейк-пойнт из 2. Шаповалов отметился 10 подачами навылет, 4 двойными ошибками и 2 брейками.
Следующим соперником Шаповалова станет победитель матча Фрэнсис Тиафо (США) — Хуберт Хуркач (Польша).
Напомним, действующим победителем соревнований в Уинстон-Сейлеме является россиянин Даниил Медведев. В этом году пятая ракетка мира принял решение не защищать чемпионское звание.
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