Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Линетт завоевала первый титул в карьере, выиграв турнир в Бронксе

Линетт завоевала первый титул в карьере, выиграв турнир в Бронксе
Теннис / WTA 0

Польская теннисистка Магда Линетт завоевала первый титул в карьере, выиграв турнир категории International в Бронксе (США). В финале Линетт, начавшая соревнования с квалификации, одержала волевую победу над итальянкой Камилой Джорджи со счётом 5:7, 7:5, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 33 минуты. Линетт 9 раз подала навылет, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. Джорджи подала 1 эйс, 6 раз ошиблась на подаче и реализовала 5 брейков.

Линетт сравняла счёт в противостоянии с Джорджи в официальных матчах – 1-1. До этого 27-летние теннисистки единственный раз встречались 4 года назад на турнире в Катовице (Польша).

Для Линетт титул, завоёванный на турнире в Бронксе, стал первым за 10 лет профессиональной карьеры.

24 августа 2019 года, суббота. 21:00 МСК
Бронкс. Финал
Матч окончен
Камила Джорджи
58
Италия
Камила Джорджи
К. Джорджи
1 : 2
Магда Линетт
80
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
1 2 3
           
7 5 4
5 7 6
           
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент