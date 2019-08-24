Линетт завоевала первый титул в карьере, выиграв турнир в Бронксе
Польская теннисистка Магда Линетт завоевала первый титул в карьере, выиграв турнир категории International в Бронксе (США). В финале Линетт, начавшая соревнования с квалификации, одержала волевую победу над итальянкой Камилой Джорджи со счётом 5:7, 7:5, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 33 минуты. Линетт 9 раз подала навылет, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. Джорджи подала 1 эйс, 6 раз ошиблась на подаче и реализовала 5 брейков.
Линетт сравняла счёт в противостоянии с Джорджи в официальных матчах – 1-1. До этого 27-летние теннисистки единственный раз встречались 4 года назад на турнире в Катовице (Польша).
Для Линетт титул, завоёванный на турнире в Бронксе, стал первым за 10 лет профессиональной карьеры.
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