Линетт завоевала первый титул в карьере, выиграв турнир в Бронксе

Польская теннисистка Магда Линетт завоевала первый титул в карьере, выиграв турнир категории International в Бронксе (США). В финале Линетт, начавшая соревнования с квалификации, одержала волевую победу над итальянкой Камилой Джорджи со счётом 5:7, 7:5, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 33 минуты. Линетт 9 раз подала навылет, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. Джорджи подала 1 эйс, 6 раз ошиблась на подаче и реализовала 5 брейков.

Линетт сравняла счёт в противостоянии с Джорджи в официальных матчах – 1-1. До этого 27-летние теннисистки единственный раз встречались 4 года назад на турнире в Катовице (Польша).

Для Линетт титул, завоёванный на турнире в Бронксе, стал первым за 10 лет профессиональной карьеры.