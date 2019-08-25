Марат Сафин спел песню Виктора Цоя «Группа крови»

Бывшая первая ракетка мира, победитель двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде россиянин Марат Сафин вместе с певцом Владимиром Селивановым исполнил кавер на хит группы «Кино» «Группа крови».

«Наконец-то новая жизнь», – написал 39-летний Сафин.

Ранее Сафин покинул пост депутата Госдумы, который занимал на протяжении шести лет.

Сафин является победителем Открытого чемпионата США 2000 года и Australian Open – 2005, двукратным обладателем Кубка Дэвиса (2002, 2006) в составе национальной сборной России, победителем 17 турниров ATP (из них 15 — в одиночном разряде). Он завершил карьеру 11 ноября 2009 года. Марат – член Международного зала теннисной славы с 2016 года.

Запись доступен на странице Сафина в «Инстаграме».