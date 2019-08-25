Джокович: в совете ATP теперь двое великих, все игроки довольны

Первая ракетка мира Новак Джокович ещё раз отметил, что включение в совет игроков ATP испанца Рафаэля Надаля и швейцарца Роджера Федерера нужно считать большой победой теннисистов.



«Этот великий союз теперь состоялся. Они являются легендами нашего спорта, к ним прислушиваются все. Их подключение к совету игроков окажет большое влияние на остальных. Все теннисисты знают, что эти два парня готовы внести свой вклад, помогут, поддержат, примут участие в обсуждениях некоторых решений.

Вообще, интересно. Никогда не было такого, чтобы у нас в совете игроков были первые три номера рейтинга одномоментно. Поэтому всё, что я слышу от других игроков, — это положительные отзывы об этом. Все довольны изменениями», — приводит слова Джоковича Tennis World USA.