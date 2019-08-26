Александрова — первая россиянка, вышедшая во второй круг US Open

На старте Открытого чемпионата США россиянка Екатерина Александрова в двух сетах нанесла поражение австралийке Саманте Стосур, получившей «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 6:1, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 4 минуты.
Александрова выполнила 5 эйсов, 4 раза ошиблась на подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов из семи. В активе Стосур 1 подача навылет, 6 двойных ошибок и 1 сделанный брейк.
За выход в третий круг Александрова поборется с победительницей матча Виктория Голубич (Швейцария) — Чжан Шуай (Китай, 33).
US Open завершится 7 сентября. В минувшем сезоне соревнования в женском одиночном разряде выиграла первая ракетка мира из Японии Наоми Осака. В финале турнира она обыграла американку Серену Уильямс.
US Open. Женщины. Первый круг
Зарина Дияс (Казахстан) — Эшли Барти (Австралия, 2) — 6:1, 3:6, 2:6.
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|1
|3
|1
|2
|3
|
|6
|3
|2
|
|1
|6
|6
- 26 августа 2019
-
21:24
-
21:11
-
20:40
-
20:18
-
19:57
-
19:49
-
19:10
-
18:13
-
17:55
-
17:19
-
16:05
-
15:25
-
14:44
-
13:45
-
13:17
-
13:01
-
12:01
-
11:08
-
10:06
-
09:15
-
09:09
-
08:50
-
08:36
-
00:25
- 25 августа 2019
-
23:59
-
22:09
-
21:42
-
20:45
-
19:21
-
18:31
-
17:58
-
16:26
-
14:41
-
13:55
-
10:47