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Александрова — первая россиянка, вышедшая во второй круг US Open

Александрова — первая россиянка, вышедшая во второй круг US Open
Теннис / US Open 2019 0

На старте Открытого чемпионата США россиянка Екатерина Александрова в двух сетах нанесла поражение австралийке Саманте Стосур, получившей «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 6:1, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 4 минуты.

Александрова выполнила 5 эйсов, 4 раза ошиблась на подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов из семи. В активе Стосур 1 подача навылет, 6 двойных ошибок и 1 сделанный брейк.

За выход в третий круг Александрова поборется с победительницей матча Виктория Голубич (Швейцария) — Чжан Шуай (Китай, 33).

US Open завершится 7 сентября. В минувшем сезоне соревнования в женском одиночном разряде выиграла первая ракетка мира из Японии Наоми Осака. В финале турнира она обыграла американку Серену Уильямс.

US Open. Женщины. Первый круг

Зарина Дияс (Казахстан) — Эшли Барти (Австралия, 2) — 6:1, 3:6, 2:6.

26 августа 2019 года, понедельник. 19:40 МСК
US Open (ж). 1-й круг
Матч окончен
Екатерина Александрова
43
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
2 : 0
Саманта Стосур
136
Австралия
Саманта Стосур
С. Стосур
1 2 3
           
6 6  
1 3  
           
26 августа 2019 года, понедельник. 19:00 МСК
US Open (ж). 1-й круг
Матч окончен
Зарина Дияс
80
Казахстан
Зарина Дияс
З. Дияс
1 : 2
Эшли Барти
2
Австралия
Эшли Барти
Э. Барти
1 2 3
           
6 3 2
1 6 6
           
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