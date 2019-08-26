Александрова — первая россиянка, вышедшая во второй круг US Open

На старте Открытого чемпионата США россиянка Екатерина Александрова в двух сетах нанесла поражение австралийке Саманте Стосур, получившей «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 6:1, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 4 минуты.

Александрова выполнила 5 эйсов, 4 раза ошиблась на подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов из семи. В активе Стосур 1 подача навылет, 6 двойных ошибок и 1 сделанный брейк.

За выход в третий круг Александрова поборется с победительницей матча Виктория Голубич (Швейцария) — Чжан Шуай (Китай, 33).

US Open завершится 7 сентября. В минувшем сезоне соревнования в женском одиночном разряде выиграла первая ракетка мира из Японии Наоми Осака. В финале турнира она обыграла американку Серену Уильямс.

US Open. Женщины. Первый круг

Зарина Дияс (Казахстан) — Эшли Барти (Австралия, 2) — 6:1, 3:6, 2:6.