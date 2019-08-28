Потапова проиграла 15-летней американке Гауфф в первом круге US Open

Россиянка Анастасия Потапова уступила в первом круге Открытого чемпионата США по теннису 15-летней американке Кори Гауфф в трёх сетах — 6:3, 2:6, 4:6.



Спортсменки провели на корте 2 часа. На счету Потаповой 2 эйса, 16 виннеров, 4 двойные и 41 невынужденная ошибка, а также стопроцентная реализация брейк-пойнтов — 5 из 5. Гауфф ни разу не подала навылет, совершила 11 двойных и 42 невынужденные ошибки, чисто выиграла 14 мячей, а также реализовала 7 брейк-пойнтов из 19.



Во втором раунде турнира Гауфф сыграет с Тимей Бабош, попавшей в основную сетку соревнования через квалификацию. В первом круге венгерская теннисистка обыграла испанку Карлу Суарес Наварро, снявшуюся с игру после первого сета из-за повреждения.