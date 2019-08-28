Потапова проиграла 15-летней американке Гауфф в первом круге US Open
Россиянка Анастасия Потапова уступила в первом круге Открытого чемпионата США по теннису 15-летней американке Кори Гауфф в трёх сетах — 6:3, 2:6, 4:6.
Спортсменки провели на корте 2 часа. На счету Потаповой 2 эйса, 16 виннеров, 4 двойные и 41 невынужденная ошибка, а также стопроцентная реализация брейк-пойнтов — 5 из 5. Гауфф ни разу не подала навылет, совершила 11 двойных и 42 невынужденные ошибки, чисто выиграла 14 мячей, а также реализовала 7 брейк-пойнтов из 19.
Во втором раунде турнира Гауфф сыграет с Тимей Бабош, попавшей в основную сетку соревнования через квалификацию. В первом круге венгерская теннисистка обыграла испанку Карлу Суарес Наварро, снявшуюся с игру после первого сета из-за повреждения.
- 28 августа 2019
-
03:30
-
02:51
-
00:14
- 27 августа 2019
-
23:32
-
23:13
-
22:42
-
22:07
-
21:45
-
21:39
-
20:30
-
19:36
-
18:57
-
18:35
-
17:58
-
17:33
-
16:57
-
16:08
-
15:14
-
14:48
-
14:11
-
13:33
-
13:01
-
12:39
-
12:26
-
12:12
-
11:49Янчук: сейчас Шарапова просто не готова Эксклюзив
-
11:40
-
11:04
-
11:04
-
10:45
-
10:35
-
10:27
-
09:54
-
09:23
-
09:17
Партнерский контент