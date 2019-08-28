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Потапова проиграла 15-летней американке Гауфф в первом круге US Open

Потапова проиграла 15-летней американке Гауфф в первом круге US Open
Теннис / US Open 2019 0

Россиянка Анастасия Потапова уступила в первом круге Открытого чемпионата США по теннису 15-летней американке Кори Гауфф в трёх сетах — 6:3, 2:6, 4:6.

Спортсменки провели на корте 2 часа. На счету Потаповой 2 эйса, 16 виннеров, 4 двойные и 41 невынужденная ошибка, а также стопроцентная реализация брейк-пойнтов — 5 из 5. Гауфф ни разу не подала навылет, совершила 11 двойных и 42 невынужденные ошибки, чисто выиграла 14 мячей, а также реализовала 7 брейк-пойнтов из 19.

Во втором раунде турнира Гауфф сыграет с Тимей Бабош, попавшей в основную сетку соревнования через квалификацию. В первом круге венгерская теннисистка обыграла испанку Карлу Суарес Наварро, снявшуюся с игру после первого сета из-за повреждения.

28 августа 2019 года, среда. 00:40 МСК
US Open (ж). 1-й круг
Матч окончен
Анастасия Потапова
72
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
1 : 2
Кори Гауфф
140
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
1 2 3
           
6 2 4
3 6 6
           
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