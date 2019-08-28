Калинская победила Стивенс в первом круге US Open, Кузнецова выбыла
Российская теннисистка Анна Калинская, пробившаяся в основную сетку Открытого чемпионата США через квалификацию, вышла во второй круг, обыграв хозяйку кортов Слоан Стивенс, посеянную под 11-м номером, со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 23 минуты.
Анна дважды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету чемпионки US Open 2017 года ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 1 брейк.
За выход в третий круг соревнований Калинская поспорит с американкой Кристи Эрим Анн, получившей уайлд-кард от организаторов. В первом раунде Анн обыграла россиянку Светлану Кузнецову со счётом 7:5, 6:2.
Действующей чемпионкой является японка Наоми Осака (1).
28 августа 2019 года, среда. 04:55 МСК
US Open (ж). 1-й круг
Матч окончен
10
Слоан Стивенс
С. Стивенс
0 : 2
127
Анна Калинская
А. Калинская
|1
|2
|3
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|3
|4
|
|6
|6
28 августа 2019 года, среда. 02:15 МСК
US Open (ж). 1-й круг
Матч окончен
141
Кристи Эрим Анн
К. Анн
2 : 0
63
Светлана Кузнецова
С. Кузнецова
|1
|2
|3
|
|7
|6
|
|5
|2
Рублёв и Циципас в ожидании первой серьёзной битвы. Матчи 2-го дня US Open
Сражению вчерашних юниоров доверяют главные площадки US Open. Организаторы турнира просто так ничего не делают.
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