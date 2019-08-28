Калинская победила Стивенс в первом круге US Open, Кузнецова выбыла

Российская теннисистка Анна Калинская, пробившаяся в основную сетку Открытого чемпионата США через квалификацию, вышла во второй круг, обыграв хозяйку кортов Слоан Стивенс, посеянную под 11-м номером, со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 23 минуты.

Анна дважды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету чемпионки US Open 2017 года ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в третий круг соревнований Калинская поспорит с американкой Кристи Эрим Анн, получившей уайлд-кард от организаторов. В первом раунде Анн обыграла россиянку Светлану Кузнецову со счётом 7:5, 6:2.

Действующей чемпионкой является японка Наоми Осака (1).