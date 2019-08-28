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Калинская победила Стивенс в первом круге US Open, Кузнецова выбыла

Калинская победила Стивенс в первом круге US Open, Кузнецова выбыла
Теннис / US Open 2019 0

Российская теннисистка Анна Калинская, пробившаяся в основную сетку Открытого чемпионата США через квалификацию, вышла во второй круг, обыграв хозяйку кортов Слоан Стивенс, посеянную под 11-м номером, со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 23 минуты.

Анна дважды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету чемпионки US Open 2017 года ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в третий круг соревнований Калинская поспорит с американкой Кристи Эрим Анн, получившей уайлд-кард от организаторов. В первом раунде Анн обыграла россиянку Светлану Кузнецову со счётом 7:5, 6:2.

Действующей чемпионкой является японка Наоми Осака (1).

28 августа 2019 года, среда. 04:55 МСК
US Open (ж). 1-й круг
Матч окончен
Слоан Стивенс
10
США
Слоан Стивенс
С. Стивенс
0 : 2
Анна Калинская
127
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
1 2 3
           
3 4  
6 6  
           
28 августа 2019 года, среда. 02:15 МСК
US Open (ж). 1-й круг
Матч окончен
Кристи Эрим Анн
141
США
Кристи Эрим Анн
К. Анн
2 : 0
Светлана Кузнецова
63
Россия
Светлана Кузнецова
С. Кузнецова
1 2 3
           
7 6  
5 2  
           
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