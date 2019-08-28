Сафин: Шараповой пора заканчивать карьеру? Так говорят диванные войска!

Бывшая первая ракетка мира Марат Сафин поделился мнением о критике в адрес Марии Шараповой после разгромного поражения от американки Серены Уильямс (1:6, 1:6) на старте US Open и о возможном завершении карьеры россиянки.
«Почему бы ей не продолжать играть? Это ожидания каких-то людей, считающих, что Шарапова должна быть первой и никому не проигрывать. Думаю, что это не так. Может, она получает удовольствие от процесса? Сегодня она из сотни выпала, а завтра может вернуться. Это жизнь, бывают и светлые, и тёмные стороны. Уйти на пике? Это глупость людей, которые не разбираются в спорте вообще. Всё это индивидуально.
Это наши ожидания, что всё плохо, надо заканчивать. Типичная отечественная психология. «Гипс снимают, клиент уезжает». Синдром бабушки у подъезда: всё знаем, во всём разбираемся. Каждый должен заниматься своим делом. Я так отношусь к этим псевдознахарям: диванные войска!
Не думаю, что она поехала на US Open, чтобы слить в первом матче. У неё огромный стаж в большом теннисе. Не бывает такого, чтобы у всех всё получалось во всем», — приводит слова Сафина metaratings.
- 28 августа 2019
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