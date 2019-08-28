Кирьос: я неправильно подобрал слова, когда сказал, что ATP коррумпирована

Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал свои же слова о коррупции в ATP, за которые игроку может грозить дисквалификация.
«Я хотел бы рассмотреть запись моих слов, чтобы уточнить мой комментарий о том, что ATP коррумпирована. Я неправильный подобрал слова. Моя цель и намерение состояли в том, чтобы обсудить то, что считаю двойными стандартами, а не коррупцией.
Я знаю, иногда моё поведение вызывает полемику и ставит меня в непростое положение, что порой приводит к настоящим проблемам. Я веду себя так, чтобы в той или иной степени привлечь к себе внимание средств массовой информации, не подвергаясь санкциям. Это моя проблема, и она продолжает существовать. Знаю, что я не идеален и не претендую на это. Признаю, что заслужил некоторые штрафы и санкции, но я ожидаю последовательности и справедливости по всем направлениям. На сегодняшний день этого не произошло.
Я получил огромную поддержку от Криса Кермода и ответил ему тем же, поэтому и хочу уточнить свои комментарии. Но я всё так же придерживаюсь своих убеждений и настроений относительно двойных стандартов», — написал Кирьос в своём «твиттере».
- 28 августа 2019
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