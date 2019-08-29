Федерер: после первого сета сказал себе, что не сломаюсь

Третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер поделился эмоциями от волевой победы в матче второго круга Открытого чемпионата США с боснийцем Дамиром Джумхуром со счётом 3:6, 6:2, 6:3, 6:4.



«Я смог брать свою подачу после небрежного первого сета. Очень приятно, что смог найти способ. Было несколько важных моментов. Я смог пройти через всё это, взялся за дело и сказал себе, что не сломаюсь, продолжу играть мощно и удержусь с ним. Я думаю, что это действительно поможет мне обрести уверенность в следующем матче», — приводит слова швейцарца Metro.



За выход в четвёртый круг соревнований Федерер поспорит с победителем матча Даниэль Эванс (Великобритания) — Люка Пуй (Франция, 25). Швейцарец поделился мыслями о возможных соперниках. «Я хорошо знаю Дэнни. Он приезжал в Швейцарию, чтобы тренироваться со мной в грунтовый сезон. Люка играл со мной на Уимблдоне. Оба хороши на быстрых кортах», — отметил Федерер.

