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Монфис — о финансовых трудностях: люди извратили мои слова и выдумали истории

Монфис — о финансовых трудностях: люди извратили мои слова и выдумали истории
Теннис / US Open 2019 0

Французский теннисист Гаэль Монфис прокомментировал появившуюся в прессе информацию о возможных финансовых трудностях игрока.

Издание RMC Sport утверждало, что француз не сможет покрыть расходы за перелёт и проживание в отеле для себя и команды, а также выплатить процент агенту и тренеру, если не сумеет пробиться в четвёртый круг Открытого чемпионата США.

Монфис подтвердил, что давал подобный комментарий, однако остался недоволен его интерпретацией. «В моём случае, чтобы заработать минимум $ 100 тыс. чистого дохода, мне нужно выйти в четвёртый круг (возможно, в третий, если ужаться в расходах). Но люди, как обычно, извращают ответы и выдумывают истории. Возможно, мой ответ был недостаточно понятным. В следующий раз постараюсь выражаться яснее», — написал Монфис в своём «твиттере».

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