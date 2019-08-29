Монфис — о финансовых трудностях: люди извратили мои слова и выдумали истории

Французский теннисист Гаэль Монфис прокомментировал появившуюся в прессе информацию о возможных финансовых трудностях игрока.



Издание RMC Sport утверждало, что француз не сможет покрыть расходы за перелёт и проживание в отеле для себя и команды, а также выплатить процент агенту и тренеру, если не сумеет пробиться в четвёртый круг Открытого чемпионата США.



Монфис подтвердил, что давал подобный комментарий, однако остался недоволен его интерпретацией. «В моём случае, чтобы заработать минимум $ 100 тыс. чистого дохода, мне нужно выйти в четвёртый круг (возможно, в третий, если ужаться в расходах). Но люди, как обычно, извращают ответы и выдумывают истории. Возможно, мой ответ был недостаточно понятным. В следующий раз постараюсь выражаться яснее», — написал Монфис в своём «твиттере».