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Блэйк: у Кирьоса богатая история скандалов, поэтому его накажут сурово

Блэйк: у Кирьоса богатая история скандалов, поэтому его накажут сурово
Теннис / US Open 2019 0

Экс четвёртая ракетка мира, а ныне телевизионный эксперт Джеймс Блэйк прокомментировал скандал с участием австралийца Ника Кирьоса, который обвинил ATP в коррупции.

«Всё дело в его поведении, в репутации, в том, что он сделал раньше. Мне трудно понять, что он считает двойными стандартами, когда нет ни одного такого игрока, кого бы можно было с ним сравнить. Кто ещё в туре бросал стул, плевал в судью и совершал многие подобные вещи? Нельзя привести в пример кого-то другого и сказать, что им всё сошло с рук. Никто такого не делал.

Некоторые игроки получили штрафы за единичные нарушения и больше не совершали ничего подобного. Так что штрафы там другие. У Ника Кирьоса богатая история скандалов, поэтому его накажут сурово. И дело не в двойных стандартах, а в заслуженной репутации», — отметил Блэйк в эфире Tennis Channel.

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