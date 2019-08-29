Блэйк: у Кирьоса богатая история скандалов, поэтому его накажут сурово

Экс четвёртая ракетка мира, а ныне телевизионный эксперт Джеймс Блэйк прокомментировал скандал с участием австралийца Ника Кирьоса, который обвинил ATP в коррупции.
«Всё дело в его поведении, в репутации, в том, что он сделал раньше. Мне трудно понять, что он считает двойными стандартами, когда нет ни одного такого игрока, кого бы можно было с ним сравнить. Кто ещё в туре бросал стул, плевал в судью и совершал многие подобные вещи? Нельзя привести в пример кого-то другого и сказать, что им всё сошло с рук. Никто такого не делал.
Некоторые игроки получили штрафы за единичные нарушения и больше не совершали ничего подобного. Так что штрафы там другие. У Ника Кирьоса богатая история скандалов, поэтому его накажут сурово. И дело не в двойных стандартах, а в заслуженной репутации», — отметил Блэйк в эфире Tennis Channel.
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