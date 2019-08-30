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Впервые с 1968 года в третьем круге US Open сыграют три 37-летних теннисиста

Впервые с 1968 года в третьем круге US Open сыграют три 37-летних теннисиста
Теннис / US Open 2019 0

На Открытом чемпионате США впервые за 51 год выступят три теннисиста в возрасте 37 лет и старше.

Речь идёт о 38-летнем Роджере Федерере, а также о 37-летних Паоло Лоренци и Фелисиано Лопесе.

В 1968 году до этой стадии US Open дошли Панчо Сегура (47 лет), Панчо Гонсалес (40 лет) и Торбен Ульрих (39 лет).

За выход в четвёртый раунд Федерер поборется с британцем Даниэлем Эвансом, Лоренци — со швейцарцем Стэном Вавринкой, а Лопес — с россиянином Даниилом Медведевым.

Действующим победителем US Open является первая ракетка мира серб Новак Джокович. В финале прошлогоднего мэйджора он обыграл представителя Аргентины Хуан-Мартина дель Потро — 6:3, 7:6 (7:4), 6:3. В этом сезоне матчи Открытого чемпионата США завершатся 8 сентября.

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