Касаткина стартовала с победы на US Open в женском парном разряде
Россиянка Дарья Касаткина и представительница Эстонии Анетт Контавейт успешно преодолели первый круг Открытого чемпионата США в парном разряде. Они обыграли американскую пару Ракель Атаво/Айша Мухаммад (16) со счётом 6:3, 4:6, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 47 минут.
Касаткина и Контавейт выполнили 4 эйса, 1 раз ошиблись на подаче и показали стопроцентную реализацию брейк-пойнтов — семь из семи. Их соперницы трижды подали навылет, совершили 2 двойные ошибки и сделали 5 брейков.
Во втором раунде Касаткина и Контавейт сыграют с дуэтом Виктория Голубич (Швейцария)/Сара Соррибес-Тормо (Испания).
Действующими чемпионками Открытого чемпионата США в женском парном разряде являются австралийка Эшли Барти и американка Коко Вандевей.
US Open — парный разряд (ж). 1-й круг
30 августа 2019, пятница. 21:20 МСК
Ракель Атаво
Айша Мухаммад
Р. Атаво А. Мухаммад
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
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|6
|2
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|4
|6
Дарья Касаткина
Анетт Контавейт
Д. Касаткина А. Контавейт
- 30 августа 2019
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23:56
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23:50
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22:52
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22:36
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21:46
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21:20
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20:53
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20:34
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19:52
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19:08
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18:53
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18:18
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17:44
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17:22
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16:28
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15:45
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14:16
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13:48
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12:24
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12:08
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11:57
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11:08
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09:39
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09:24
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09:04
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08:36
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08:26
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08:16
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