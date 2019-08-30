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Касаткина стартовала с победы на US Open в женском парном разряде

Касаткина стартовала с победы на US Open в женском парном разряде
Теннис / US Open 2019 0

Россиянка Дарья Касаткина и представительница Эстонии Анетт Контавейт успешно преодолели первый круг Открытого чемпионата США в парном разряде. Они обыграли американскую пару Ракель Атаво/Айша Мухаммад (16) со счётом 6:3, 4:6, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 47 минут.

Касаткина и Контавейт выполнили 4 эйса, 1 раз ошиблись на подаче и показали стопроцентную реализацию брейк-пойнтов — семь из семи. Их соперницы трижды подали навылет, совершили 2 двойные ошибки и сделали 5 брейков.

Во втором раунде Касаткина и Контавейт сыграют с дуэтом Виктория Голубич (Швейцария)/Сара Соррибес-Тормо (Испания).

Действующими чемпионками Открытого чемпионата США в женском парном разряде являются австралийка Эшли Барти и американка Коко Вандевей.

US Open — парный разряд (ж). 1-й круг
30 августа 2019, пятница. 21:20 МСК
Ракель Атаво
США
Ракель Атаво
Айша Мухаммад
США
Айша Мухаммад
Р. Атаво А. Мухаммад
Окончен
1 : 2
1 2 3
       
3 		6 2
6 		4 6
         
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Анетт Контавейт
Эстония
Анетт Контавейт
Д. Касаткина А. Контавейт
US Open — парный разряд (ж). 1-й круг
30 августа 2019, пятница. 18:10 МСК
Мэдисон Бренгл
США
Мэдисон Бренгл
Эна Шибахара
США
Эна Шибахара
М. Бренгл Э. Шибахара
Окончен
1 : 2
1 2 3
       
6 		0 4
2 		6 6
         
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Оксана Калашникова
Грузия
Оксана Калашникова
Е. Александрова О. Калашникова
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