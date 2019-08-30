Касаткина стартовала с победы на US Open в женском парном разряде

Россиянка Дарья Касаткина и представительница Эстонии Анетт Контавейт успешно преодолели первый круг Открытого чемпионата США в парном разряде. Они обыграли американскую пару Ракель Атаво/Айша Мухаммад (16) со счётом 6:3, 4:6, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 47 минут.

Касаткина и Контавейт выполнили 4 эйса, 1 раз ошиблись на подаче и показали стопроцентную реализацию брейк-пойнтов — семь из семи. Их соперницы трижды подали навылет, совершили 2 двойные ошибки и сделали 5 брейков.

Во втором раунде Касаткина и Контавейт сыграют с дуэтом Виктория Голубич (Швейцария)/Сара Соррибес-Тормо (Испания).

Действующими чемпионками Открытого чемпионата США в женском парном разряде являются австралийка Эшли Барти и американка Коко Вандевей.