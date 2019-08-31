Медведев оштрафован на $ 9 тыс. за неспортивное поведение на US Open

Российский теннисист Даниил Медведев заплатит штраф по итогам матча третьего круга Открытого чемпионата США с испанцем Фелисьяно Лопесом, в котором он одержал победу со счётом 7:6 (7:1), 4:6, 7:6 (9:7), 6:4. На протяжении всей встречи зрители на трибунах освистывали уроженца Москвы.

Как сообщил в «Твиттере» журналист Бен Ротенберг, организаторы US Open оштрафовали Медведева на $ 9 тыс.

Напомним, в первом сете россиянин получил предупреждение за неспортивное поведение. Проиграв свою подачу при счёте 3:4, Даниил выхватил полотенце из рук болбоя, а потом запустил свою ракетку в сторону судьи на вышке. После этого он подошёл к арбитру и сказал: «Слезай с вышки. Эй-эй! Вы все странные. Вы все странные. Ты не должен сидеть на вышке».

В ходе матча Медведев аплодировал зрителям, которые поддерживали Лопеса, а после проигранного розыгрыша, при счёте 5:5, показал трибунам средний палец.

За выход в четвертьфинал пятая ракетка мира поборется с немцем Домиником Кёпфером.

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