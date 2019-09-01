Кирьос: ха-ха, одобряю, что Медведев показал зрителям

Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал неспортивное поведение россиянина Даниила Медведева в матче третьего круга US Open c испанцем Фелисьяно Лопесом. Уроженец Москвы победил со счётом 7:6 (7:1), 4:6, 7:6 (9:7), 6:4, но на протяжении всей встречи его освистывали зрители на трибунах.
«Ха-ха, одобряю, что Медведев показал зрителям», — написал Кирьос в «Твиттере», прикрепив фотографию Медведева со средним пальцем.
Напомним, в первом сете россиянин получил предупреждение за неспортивное поведение. Проиграв свою подачу при счёте 3:4, Даниил выхватил полотенце из рук болбоя, а потом запустил свою ракетку в сторону судьи на вышке. После этого он подошёл к арбитру и сказал: «Слезай с вышки. Эй-эй! Вы все странные. Вы все странные. Ты не должен сидеть на вышке».
В ходе матча Медведев аплодировал зрителям, которые поддерживали Лопеса, а после проигранного розыгрыша, при счёте 5:5, показал трибунам средний палец.
В итоге первая ракетка России был оштрафован организаторами US Open на $ 9 тыс.
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