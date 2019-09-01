Сет под ноль Осаки, слёзы Гауфф и провал Бертенс – в обзоре 3-го круга US Open

Японская теннисистка Наоми Осака в третьем раунде US Open нанесла поражение американке Кори Гауфф со счётом 6:3, 6:0. После встречи действующая чемпионка US Open предложила расстроенной сопернице дать совместное интервью на корте. Обе не смогли сдержать нахлынувшие эмоции и расплакались. Следующей соперницей японки станет швейцарка Белинда Бенчич.



Седьмая ракетка турнира голландка Кики Бертенс уступила немке Юлии Гёргес со счётом 2:6, 3:6. В следующем раунде представительница Германии сыграет с хорваткой Донной Векич, которая была сильнее казахстанской теннисистки Юлии Путинцевой – 6:4, 6:1.

Канадка Бьянка Андрееску в двух партиях одолела датчанку Каролину Возняцки – 6:4, 6:4. Её следующей соперницей будет американка Тэйлор Таунсенд, обыгравшая румынскую теннисистку Сорану Кырстя – 7:5, 6:2.

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