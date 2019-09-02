С. Уильямс — о травме голеностопа: обычно я сразу понимаю, если всё ужасно

Американская теннисистка Серена Уильямс, обыгравшая в четвёртом круге Открытого чемпионата США хорватку Петру Мартич со счётом 6:3, 6:4, рассказала о своём состоянии. В ходе матча у 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» возникли проблемы с голеностопом.

«Я хорошо себя чувствую в физическом плане. Что касается голеностопа, то обычно я сразу понимаю, если всё ужасно. В январе я серьёзно повредила его. Сейчас я подумала: „Нет, это не может повториться. Я ведь наконец здорова“. Но посмотрим завтра. Пока всё хорошо. Я со всем справляюсь. Посмотрим. Ещё одна травма голеностопа — это последнее, чего бы мне хотелось», — цитирует Уильямс официальный сайт турнира.

Следующей соперницей Серены будет китаянка Ван Цян.