Конта: мне тяжело играть со Свитолиной
Британская теннисистка Йоханна Конта поделилась ожиданиями от матча с украинкой Элиной Свитолиной в четвертьфинале Открытого чемпионата США. В 1/8 финала 28-летняя уроженка Сиднея одолела чешку Каролину Плишкову со счётом 6:7 (1:7), 6:3, 7:5. Элина же оказалась сильнее хозяйки кортов Мэдисон Кис — 7:5, 6:4.
«Мне тяжело играть с ней. В наших поединках я всегда испытывала сложности. Она невероятно цепкая теннисистка, потрясающий боец. Я ожидаю, что матч получится очень трудным. Элина будет бороться с начала и до конца встречи. С нетерпением жду нашей игры», — приводит слова Конты официальный сайт соревнований.
Действующей победительницей US Open является японка Наоми Осака. В прошлогоднем финале она обыграла американку Серену Уильямс.
Кис рассказала о причинах поражения от Свитолиной в 1/8 финала US Open
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