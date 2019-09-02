Плишкова: в сетке US Open не осталось никого, за кем интересно наблюдать

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, выбывшая из борьбы на Открытом чемпионате США, объяснила, почему не останется на турнире понаблюдать за другими встречами. В матче за выход в четвертьфинал Плишкова, получившая третий номер посева, уступила британке Йоханне Конте (16), которая победила со счётом 6:7 (1:7), 6:3, 7:5.

«Я не стану смотреть оставшиеся матчи турнира из-за разницы во времени — я сразу улетаю в Прагу. Не осталось никого, за кем мне было бы интересно понаблюдать. Когда я прилечу в Прагу, то немного отдохну, так как в последний месяц у меня было не так много выходных. Я подумаю над своими планами, а затем начнутся турниры в Азии.

Пока я буду отсыпаться, ходить по магазинам, заниматься обычными делами. Хотя сомневаюсь, что у меня останется время на рыбалку, одно из любимых моих хобби», — цитирует Плишкову BBC.