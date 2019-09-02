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Плишкова: в сетке US Open не осталось никого, за кем интересно наблюдать

Плишкова: в сетке US Open не осталось никого, за кем интересно наблюдать
Теннис / US Open 2019 0

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, выбывшая из борьбы на Открытом чемпионате США, объяснила, почему не останется на турнире понаблюдать за другими встречами. В матче за выход в четвертьфинал Плишкова, получившая третий номер посева, уступила британке Йоханне Конте (16), которая победила со счётом 6:7 (1:7), 6:3, 7:5.

«Я не стану смотреть оставшиеся матчи турнира из-за разницы во времени — я сразу улетаю в Прагу. Не осталось никого, за кем мне было бы интересно понаблюдать. Когда я прилечу в Прагу, то немного отдохну, так как в последний месяц у меня было не так много выходных. Я подумаю над своими планами, а затем начнутся турниры в Азии.

Пока я буду отсыпаться, ходить по магазинам, заниматься обычными делами. Хотя сомневаюсь, что у меня останется время на рыбалку, одно из любимых моих хобби», — цитирует Плишкову BBC.

16 эйсов не помогли Плишковой обыграть Конту и выйти в четвертьфинал US Open
US Open (ж). 4-й круг
01 сентября 2019, воскресенье. 19:50 МСК
Йоханна Конта
16
Великобритания
Йоханна Конта
Й. Конта
Окончен
2 : 1
1 2 3
       
6 1 		6 7
7 7 		3 5
         
Каролина Плишкова
3
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
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