19-летняя Андрееску — о прорыве на US Open: это лучший год моей жизни

19-летняя канадская теннисистка Бьянка Андрееску поделилась впечатлениями от первого в карьере выхода в четвертьфинал турнира «Большого шлема». В четвёртом круге US Open она обыграла американку Тэйлор Таунсенд со счётом 6:1, 4:6, 6:2.

«Я старалась вынуждать её как можно больше втягиваться в розыгрыши, потому что она сама так делала во втором сете, и я допускала ошибки. Я сказала себе, что нужно действовать агрессивнее, но в то же время важно сохранять спокойствие.

Это потрясающе. Я мечтала о таком моменте и упорно работала для этого. Ощущения чертовски приятные. Я счастлива, но турнир ещё не окончен. Думаю, я могу добиться большего. Я хочу выиграть каждый турнир, в котором принимаю участие. Я многого жду от себя, но двигаюсь вперёд матч за матчем. Я знаю, что до финала много сильных соперниц. Это лучший год моей жизни. Такой уверенности в себе я ещё не чувствовала", — цитирует Андрееску официальный сайт тура.

Следующей соперницей Бьянки будет бельгийка Элисе Мертенс.