Победительница Уимблдона обрушилась с критикой на WTA из-за Итогового чемпионата

Победительница Уимблдона-2013, бывшая седьмая ракетка мира француженка Марион Бартоли раскритиковала руководство WTA за решение доверить проведение Итогового чемпионата Шэньчжэню (Китай).

«Я не уверена в правильности решения 10 лет проводить чемпионат в Китае. Матчи будут проходить в неудачное для США и Европы время. И в целом я не думаю, что женский теннис вызовет большой интерес в Китае. Да, интерес был, когда играла Ли На. Сейчас же трибуны заполнятся, только если будут играть Роджер или Рафа.

В мужском теннисе лучше понимают, что дело не в деньгах, а в том, как всё будет выглядеть с точки зрения игры. Когда вы проводите Итоговый чемпионат в Лондоне, а затем в Турине, то речь идёт о местах, в которых теннис любят.

Европа принимает два турнира «Большого шлема», а Китай сколько? Думаю, руководству WTA нужно видеть долгосрочную перспективу. Когда не играет Серена, сколько раз мы видели заполненные трибуны? Как они хотят продвигать игроков, чтобы заполнять арены? Раньше люди болели за Штеффи, за Мартину. Теперь же таких противостояний нет. Дело не в деньгах, а в том, как повысить интерес к женскому теннису", — цитирует Бартоли Ubitennis.