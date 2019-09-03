«Он переступил черту». Русскому немцу не даёт покоя слава Медведева?

Даниила Медведева осудил тот, кто плевался в болельщиков. Неужели Зверев ревнует к новой звезде из России?

«Сейчас многие молодые игроки делают на теннисном корте не лучшие вещи. Я не хочу, чтобы новое поколение славилось этим. Дай ракетке говорить за тебя. Медведев сейчас немного переступает черту», — такой комментарий в адрес лучшего теннисиста России Даниила Медведева кажется вполне уместным из уст опытного и заслуженного игрока.

Вот только слова эти произнёс не Федерер или Надаль, а Александр Зверев, который даже младше Медведева. И ведь дело далеко не только в возрасте. Немец русского происхождения никогда ангельским поведением не отличался, а тут вдруг принялся читать мораль ровесникам.

Попахивает завистью, не находите?

«На районе за такое ломают пальцы». Медведеву не простили его жест американцам Даниила Медведева призывают дисквалифицировать и просят не позорить страну. А ещё от него требуют извинений.

Все говорят о Медведеве

23-летний россиянин Даниил Медведев – главный хедлайнер US Open – 2019. Его поведение на корте обсуждают все ведущие спортивные СМИ, а послематчевых интервью ждут чуть ли не больше, чем самих матчей. Всего за несколько дней Даниил затмил даже главного злодея мужского тенниса Ника Кирьоса, не говоря уже о других представителях так называемого следующего поколения.

Естественно, вопрос о поведении Медведева быстро стал трендом на пресс-конференциях в Нью-Йорке. Большинство игроков обходятся общими словами, но есть и те, кто своего мнения не скрывает. Первая ракетка мира Наоми Осака отметила, что сарказм Медведева прекрасен, а вот другая молодая звезда тенниса, немец Александр Зверев, восторгов японки не разделяет.

«Я заплачу за всех». Зачем Медведев продолжает провоцировать американцев? Публика опять освистывала Даниила, а он снова победил им назло. И впервые в карьере стал четвертьфиналистом турнира «Большого шлема».

Медведев подвинул Зверева

«Следующим поколением» в теннисе уже несколько лет называют группу игроков, которые в перспективе могут сместить с вершины Джоковича, Федерера и Надаля. До недавнего времени самым талантливым и многообещающим среди молодёжи считался Зверев. В 20 лет сын известного советского теннисиста Александра Зверева-старшего пробился в топ-3 рейтинга АТР, а в прошлом сезоне одержал самую громкую победу в карьере, выиграв Итоговый чемпионат АТР в Лондоне.

Однако в этом году результаты Зверева пошли на спад. Он всё ещё остаётся в элите, но уже потерял звание лучшего среди молодых. Незадолго до начала Открытого чемпионата США его обошёл в рейтинге Медведев. Мало того что россиянин прекрасно играет, так вдобавок он харизматичен, смел и неординарен. Теперь весь мир говорит о Медведеве как о новом короле тенниса. Возможно, Звереву непросто с этим смириться.

«Дерзкий и настоящий». Медведев поиздевался над американцами и стал героем Новую русскую звезду сравнивают с Жозе Моуринью и называют гением. И только фанаты Серены снова чем-то недовольны.

Зверев сам любит начудить

Конечно, поведение Даниила идеальным не назовёшь, и критика в его адрес имеет под собой основу. Звереву задали вопрос, и он ответил то, что считает нужным. Но лучше бы он воспользовался собственным советом и «дал ракетке говорить за себя». Критика «следующего поколения» его же представителем выглядит странно и нелепо. Тем более сам Зверев образцом джентльменского поведения никогда не был. Саша часто выходит из себя и ломает ракетки. Споры с арбитрами для того – тоже обычное дело. А в матче третьего круга в Монте-Карло полтора года назад немец пнул щит и плюнул в направлении болельщика. Интересно, считается ли это «переходом черты» по Звереву?

Медведев раскрылся позже Зверева, зато уже добился такой славы, которой у Саши не было и после победы на Итоговом турнире. Очевидно, что роль моралиста Звереву идёт как Соеву пенсне. А раз амплуа обаятельного злодея уже занято, то надо брать чем-то своим. Например, высокими результатами.