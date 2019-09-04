С. Уильямс одержала 100-ю победу на US Open

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс одержала свою 100-ю победу на Открытом чемпионате США. В четвертьфинале она за 44 минуты разгромила представительницу Китая Ван Цян со счётом 6:1, 6:0.

«Я никогда не думала, что смогу дойти до 100 побед. Это нечто особенное», — приводит слова Уильямс Reuters.

В полуфинале Уильямс сыграет с украинкой Элиной Свитолиной, которая победила британку Йоханну Конту со счётом 6:4, 6:4. По личным встречам впереди Серена — 4-1. Единственную победу над Уильямс Свитолина одержала на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) — 6:4, 6:3.

В 2018 году чемпионкой US Open стала японка Наоми Осака, обыгравшая в финале Серену.