С. Уильямс одержала 100-ю победу на US Open
23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс одержала свою 100-ю победу на Открытом чемпионате США. В четвертьфинале она за 44 минуты разгромила представительницу Китая Ван Цян со счётом 6:1, 6:0.
«Я никогда не думала, что смогу дойти до 100 побед. Это нечто особенное», — приводит слова Уильямс Reuters.
В полуфинале Уильямс сыграет с украинкой Элиной Свитолиной, которая победила британку Йоханну Конту со счётом 6:4, 6:4. По личным встречам впереди Серена — 4-1. Единственную победу над Уильямс Свитолина одержала на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) — 6:4, 6:3.
В 2018 году чемпионкой US Open стала японка Наоми Осака, обыгравшая в финале Серену.
С. Уильямс: 44-минутные матчи я играть в состоянии
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