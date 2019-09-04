С. Уильямс рассказала о настрое на матч со Свитолиной в полуфинале US Open

Американская теннисистка Серена Уильямс поделилась ожиданиями от матча с украинкой Элиной Свитолиной в полуфинале Открытого чемпионата США. По личным встречам впереди бывшая первая ракетка мира — 4-1. Единственное поражение от Элины Серена потерпела на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

«Элина — боец. Она достаёт много мячей и не так часто ошибается. Она одна из тех теннисисток, которые всё делают отлично. Так что мне самой нужно будет всё делать хорошо.

Поражение на Олимпиаде? Это были сложные Олимпийские игры для меня. О, боже. Мы впервые проиграли в парном разряде. Я была просто разбита этим. Но вскоре проиграла и в одиночке. Я вообще на той Олимпиаде не играла", — цитирует Уильямс официальный сайт US Open.

Свитолина рассказала об ожиданиях от игры с Сереной Уильямс в полуфинале US Open