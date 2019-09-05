Мертенс объяснила, почему соперницам сложно победить Андрееску

Бельгийка Элисе Мертенс, проигравшая в четвертьфинале Открытого чемпионата США 19-летней канадке Бьянке Андрееску со счётом 6:3, 2:6, 3:6, объяснила успешные результаты соперницы в этом сезоне. Бьянка выиграла 11 матчей подряд.
«Она никогда не сдаётся. Во втором и третьем сетах у неё стала лучше проходить подача. Она здорово бегает, достаёт мячи и не так часто ошибается. Думаю, дело в этом. Я старалась играть агрессивно, вынуждала её много двигаться. В матче с ней нужно действовать активно.
Ближе к концу матча Бьянка стала лучше принимать мяч. Она очень молода и никакого давления не испытывает. Она здорово действует в важных моментах. У Андрееску очень мощные удары, и при этом она прекрасно двигается", — цитирует Мертенс официальный сайт турнира.
В полуфинале Бьянка сыграет со швейцаркой Белиндой Бенчич.
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