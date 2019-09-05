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22-летняя Бенчич: я уже возрастная теннисистка. Скоро завершу карьеру

22-летняя Бенчич: я уже возрастная теннисистка. Скоро завершу карьеру
Теннис / US Open 2019 0

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич пошутила по поводу вопроса на пресс-конференции о том, считает ли она себя ветераном тура. Вчера, 4 сентября, 22-летняя уроженка Флавиля впервые в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема». В четвертьфинале US Open Белинда обыграла хорватку Донну Векич со счётом 7:6 (7:5), 6:3.

«Да, я уже возрастная теннисистка. Скоро завершу карьеру (смеётся). Я не могу назвать себя ветераном. Я считаю, что, пожалуй, обладаю определённым опытом. И его больше, чем могло быть в моём возрасте. Да, я уже не юниор, не новичок. Я где-то посередине. Старшая молодая теннисистка», — приводит слова Бенчич официальный сайт соревнований.

За выход в финал Бенчич поспорит с канадкой Бьянкой Андрееску.

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