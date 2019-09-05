Победа Бенчич, камбэк Андрееску — в обзоре четвертьфиналов US Open

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич, которая на Открытом чемпионате США получила 13-й номер посева, обыграла в четвертьфинале турнира Донну Векич (23) из Хорватии. Матч, продолжавшийся 1 час 42 минуты, закончился со счётом 7:6 (7:5), 6:3 в пользу Бенчич.

В другом матче дня встретились Бьянка Андрееску (Канада, 15) и Элисе Мертенс (Бельгия, 25). Мертенс выиграла первый сет у соперницы со счётом 6:3, однако в следующих двух партиях сильнее оказалась Андрееску: 6:2, 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 3 минуты.

Видеообзор матчей можно посмотреть на «Чемпионате».

6 сентября Бенчич и Андрееску сразятся за выход в финал US Open. В этот же день в другом полуфинале Элина Свитолина (Украина, 5) сыграет с Сереной Уильямс (США, 8).