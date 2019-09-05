Надаль в 33-й раз вышел в полуфинал турнира «Большого шлема»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, победив аргентинца Диего Шварцмана в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата США, в 33-й раз в карьере вышел в полуфинал турнира «Большого шлема». Надаль 6 раз выходил в полуфинал Открытого чемпионата США, 12 — на «Ролан Гаррос», 7 — на Уимблдоне и теперь 8 — на US Open.
В прежние годы на кортах Нью-Йорка Надаль после этого четырежды выходил в финал, где одержал три победы. На Australian Open у него 5 выходов в финал, но всего один выигранный, а на Уимблдоне — 5 выходов в финал и 2 титула.
Наибольших успехов Надаль добился на «Ролан Гаррос»: всякий раз, как испанец выходил в полуфинал, он неизменно выигрывал его, а затем и финал. Всего у него 12 титулов на парижском турнире.
По количеству выходов в полуфинал на турнирах «Большого шлема» Надаль уступает лишь Роджеру Федереру и Новаку Джоковичу. У швейцарца 45 полуфиналов — 14+8+13+10 от Австралии до США соответственно, — а у серба — 36: 7+9+9+11.
- 5 сентября 2019
-
12:01
-
11:41
-
11:23
-
10:55
-
10:43
-
10:37
-
10:29
-
10:06
-
10:01
-
09:34
-
09:24
-
08:58
-
08:52
-
08:38
-
08:17
-
07:49
-
06:29
-
05:41
-
04:16
-
02:39
-
02:00
-
01:45
- 4 сентября 2019
-
23:48
-
22:17
-
21:02
-
19:35
-
19:13
-
17:40
-
17:19
-
16:55
-
15:51
-
15:41
-
15:18
-
15:05
-
14:55