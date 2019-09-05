Надаль в 33-й раз вышел в полуфинал турнира «Большого шлема»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, победив аргентинца Диего Шварцмана в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата США, в 33-й раз в карьере вышел в полуфинал турнира «Большого шлема». Надаль 6 раз выходил в полуфинал Открытого чемпионата США, 12 — на «Ролан Гаррос», 7 — на Уимблдоне и теперь 8 — на US Open.

В прежние годы на кортах Нью-Йорка Надаль после этого четырежды выходил в финал, где одержал три победы. На Australian Open у него 5 выходов в финал, но всего один выигранный, а на Уимблдоне — 5 выходов в финал и 2 титула.

Наибольших успехов Надаль добился на «Ролан Гаррос»: всякий раз, как испанец выходил в полуфинал, он неизменно выигрывал его, а затем и финал. Всего у него 12 титулов на парижском турнире.

По количеству выходов в полуфинал на турнирах «Большого шлема» Надаль уступает лишь Роджеру Федереру и Новаку Джоковичу. У швейцарца 45 полуфиналов — 14+8+13+10 от Австралии до США соответственно, — а у серба — 36: 7+9+9+11.