Андрееску — после выхода в полуфинал US Open: ущипните меня, это реальность?

19-летняя канадская теннисистка Бьянка Андрееску прокомментировала победу в четвертьфинале Открытого чемпионата США, где её соперницей была представительница Бельгии Элисе Мертенс. Андрееску, посеянная на турнире под 15-м номером, обыграла Мертенс (25) в трёх сетах: 3:6, 6:2, 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа 3 минуты.
«Честно говоря, это безумие. Год назад я выступала здесь в квалификации и жаловалась на повреждение спины. Я просто не знаю, что сказать. Ущипните меня прямо сейчас, это реальность?», — приводит слова Андрееску Tennis365.
За выход в финал US Open Андрееску поборется со швейцаркой Белиндой Бенчич (13), сломившей сопротивление Донны Векич (23). В другой половине сетки встретятся украинка Элина Свитолина (5) и бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс (8).
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