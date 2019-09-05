Дементьева: Медведев справится с усталостью, я в восхищении от него

Олимпийская чемпионка Пекина Елена Дементьева прокомментировала напряжённый график Даниила Медведева, который 6 сентября в полуфинале Открытого чемпионата США по теннису сыграет с представителем Болгарии Григором Димитровым. Медведев, который в четвертьфинале турнира взял верх над швейцарцем Стэном Вавринкой, одержал уже 49-ю победу в сезоне — больше нет ни у кого.

Дементьеву спросили, не загонит ли себя Медведев, выступая по столь напряжённому графику.

«Это всегда сложный вопрос, потому что, планируя график, не знаешь, как выступишь. Ведь заявки на турнир подаются заранее. Но раз уж так всё хорошо пошло, нужно было продолжать играть.

Думаю, Медведев должен справиться с физической усталостью. Он голоден до побед. Я в восхищении от него», — цитирует спортсменку GoTennis.

Дементьева добавила, что несдержанность Медведева по отношению к болельщикам, по её мнению, не является следствием усталости.

«Для меня реакция Медведева в матче с Лопесом была свидетельством суперформы Даниила. Потому что в такой ситуации спортсмен показывает всё, на что способен. И, конечно, это сопровождается эмоциональными срывами. Как человек, который сам выходил на корт, я его понимаю. Поэтому назвать Даниила enfant terrible невозможно.

Конечно, в психологическом аспекте ему ещё есть над чем работать. Но в данном случае Медведеву было сложно. Хорошо, что он сумел аккумулировать раздражение в игру. Как говорится, всё пошло в дело», — сказала она.