Свитолина рассказала, почему не смогла победить С. Уильямс в полуфинале US Open

Украинка Элина Свитолина прокомментировала поражение от американки Серены Уильямс в полуфинале Открытого чемпионата США со счётом 3:6, 1:6.
«Думаю, я начала матч не так уж плохо. Я бы даже сказала, хорошо. В первых геймах у меня были шансы сделать брейк, а затем удержать подачу. Шансы были, но в то же время Серена сыграла очень сосредоточенно и точно. В третьем гейме она подавала просто невероятно. Те геймы придали ей не столько уверенности, ведь она и так очень опытный игрок, а скорее дали толчок, и она заиграла свободнее.
Хотелось бы мне использовать те возможности. Счёт мог быть 2:2 или 3:3 вместо 0:3. В целом последние два турнира «Большого шлема» получились отличными для меня. Я довольна тем, как справлялась в трудные моменты. К сожалению, в обоих случаях последний матч получился односторонним. Надо это проанализировать с тренером. Мне нужно работать в психологическом плане над поведением в подобных матчах.
Мне нужно повышать уровень своей обычной игры. Невозможно каждый день играть невероятно. Мне нужно стать сильнее в игре на задней линии, в ударах, в решениях, которые я принимаю, и в подаче. Это приходит с опытом. Подобные матчи реально показывают твой уровень", — цитирует Свитолину официальный сайт турнира.
В финале Серена сыграет с канадкой Бьянкой Андрееску.
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