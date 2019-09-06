Свитолина рассказала, почему не смогла победить С. Уильямс в полуфинале US Open

Украинка Элина Свитолина прокомментировала поражение от американки Серены Уильямс в полуфинале Открытого чемпионата США со счётом 3:6, 1:6.

«Думаю, я начала матч не так уж плохо. Я бы даже сказала, хорошо. В первых геймах у меня были шансы сделать брейк, а затем удержать подачу. Шансы были, но в то же время Серена сыграла очень сосредоточенно и точно. В третьем гейме она подавала просто невероятно. Те геймы придали ей не столько уверенности, ведь она и так очень опытный игрок, а скорее дали толчок, и она заиграла свободнее.

Хотелось бы мне использовать те возможности. Счёт мог быть 2:2 или 3:3 вместо 0:3. В целом последние два турнира «Большого шлема» получились отличными для меня. Я довольна тем, как справлялась в трудные моменты. К сожалению, в обоих случаях последний матч получился односторонним. Надо это проанализировать с тренером. Мне нужно работать в психологическом плане над поведением в подобных матчах.

Мне нужно повышать уровень своей обычной игры. Невозможно каждый день играть невероятно. Мне нужно стать сильнее в игре на задней линии, в ударах, в решениях, которые я принимаю, и в подаче. Это приходит с опытом. Подобные матчи реально показывают твой уровень", — цитирует Свитолину официальный сайт турнира.

В финале Серена сыграет с канадкой Бьянкой Андрееску.