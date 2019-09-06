С. Уильямс: Свитолина могла сыграть лучше

Американка Серена Уильямс поделилась впечатлениями от выхода в финал Открытого чемпионата США. В полуфинале она обыграла украинку Элину Свитолину со счётом 6:3, 6:1.
«Если честно, выход в ещё один финал — это сумасшествие. Но я меньшего и не жду. Сегодня я играла уверенно. Конечно, я не показала свой лучший теннис. Интересно, что и Элина это отметила. Она настоящий профессионал. Пожалуй, она тоже могла сыграть лучше. Я знаю, что сама могла действовать лучше. Но теперь я концентрируюсь на следующей матче.
После Уимблдона я хотела сыграть как можно больше. Я собиралась выступить в Цинциннати. Вообще, у меня были прекрасные планы на лето. К сожалению, всё получилось не так. Но по крайней мере я провела несколько матчей. Я многому научилась за время выступлений, но понимаю, что самое главное — оставаться расслабленной.
Я чувствовала, что была готова к US Open. Перед Уимблдоном у меня была неделя на подготовку. К Австралии я был готова здорово, но повредила голеностоп. На «Ролан Гаррос» я вообще могла не сыграть. Это просто стало бонусом. У меня был очень сложный год из-за травм, мне не везло. Мне нужно было наконец полностью избавиться от травм", — цитирует Уильямс официальный сайт турнира.
В финале Серена сыграет с канадкой Бьянкой Андрееску.
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