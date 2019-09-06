Курье: Серена завершит сезон после US Open

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» американец Джим Курье сообщил, что 23-кратная чемпионка мэйджоров Серена Уильямс досрочно завершит выступление в сезоне после Открытого чемпионата США. В финале 37-летняя уроженка Сагинау сыграет с 19-летней канадкой Бьянкой Андрееску. Турнир завершится 7 сентября.



«Сейчас Серену больше всего интересует титул номер 24. Линдсей Дэвенпорт слышала, что это последний турнир в году для Уильямс. Она досрочно завершит сезон. Серена сосредоточится на Открытом чемпионате Австралии, где постарается побить рекорд Маргарет Корт», — приводит слова Курье Tennis World USA.

В 2018 году победительницей Открытого чемпионата США стала представительница Японии Наоми Осака.

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