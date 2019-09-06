С. Уильямс: поразительно, что я выиграла так много титулов

Американская теннисистка Серена Уильямс рассказала о своём отношении к рекорду Маргарет Корт. На счету австралийки 24 титула на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде. Серена завоевала 23 таких трофея.

«Если бы я уже побила этот рекорд, то всё равно продолжала бы играть. У меня уже было так много шансов превзойти его, но всё нормально. Я играла в пяти эрах со столькими замечательными теннисистками. Если вы посмотрите, с кем я играла в ходе карьеры, то кажется просто поразительным, как я смогла завоевать так много титулов.

Игра за это время изменилась, уровень теннисисток вырос. Когда я начинала карьеру, то могла легко выиграть много матчей. Борьба начиналась только с четвертьфинала. Теперь же лёгких матчей не бывает. Все играют прекрасно", — цитирует Уильямс официальный сайт US Open.

В финале Открытого чемпионата США Серена 7 сентября сыграет с канадкой Бьянкой Андрееску.

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