Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

С. Уильямс: не хочу, чтобы дочь меня забыла

С. Уильямс: не хочу, чтобы дочь меня забыла
Теннис / US Open 2019 0

Американская теннисистка Серена Уильямс переживает по поводу того, что из-за участия в Открытом чемпионате США она вынуждена меньше времени уделять дочери.

«Просто удивительно, что мне удаётся побеждать после рождения ребёнка. Мой выходной на самом неделе выходным не является. Я всё время с дочкой, занимаюсь с ней. Я не хочу, чтобы она меня забыла. Стараюсь проводить с ней как можно больше времени.

Быть на турнире «Большого шлема» нелегко, потому что он отнимает время, которое мы обычно проводим вместе. В этом возрасте ребёнок начинает многому учиться. Её мозг лучше обрабатывает информацию. Я хочу быть частью этого процесса. Не хочу, чтобы меня лишали этого. Это самое важное", — цитирует Уильямс официальный сайт US Open.

В финале US Open Серена сыграет с канадкой Бьянкой Андрееску.

С. Уильямс: Андрееску мне очень нравится, она удивительная
С. Уильямс: поразительно, что я выиграла так много титулов
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент