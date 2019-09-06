С. Уильямс: не хочу, чтобы дочь меня забыла

Американская теннисистка Серена Уильямс переживает по поводу того, что из-за участия в Открытом чемпионате США она вынуждена меньше времени уделять дочери.



«Просто удивительно, что мне удаётся побеждать после рождения ребёнка. Мой выходной на самом неделе выходным не является. Я всё время с дочкой, занимаюсь с ней. Я не хочу, чтобы она меня забыла. Стараюсь проводить с ней как можно больше времени.



Быть на турнире «Большого шлема» нелегко, потому что он отнимает время, которое мы обычно проводим вместе. В этом возрасте ребёнок начинает многому учиться. Её мозг лучше обрабатывает информацию. Я хочу быть частью этого процесса. Не хочу, чтобы меня лишали этого. Это самое важное", — цитирует Уильямс официальный сайт US Open.

В финале US Open Серена сыграет с канадкой Бьянкой Андрееску.

С. Уильямс: Андрееску мне очень нравится, она удивительная