Чесноков объяснил, почему считает Медведева фаворитом матча с Димитровым

По мнению финалиста Кубка Дэвиса 1995 года Андрея Чеснокова, у Даниила Медведева больше шансов на выход в финал Открытого чемпионата США, чем у Григора Димитрова, его соперника по полуфиналу.

«Считаю Медведева фаворитом в матче с Димитровым. Даня лучше двигается, лучше подаёт, удары у него не менее сильные. Самое большое преимущество, которое есть у Медведева, – психика. Он играет без нервов. Для него счёта не существует. Медведев – человек, который за месяц сыграл больше 20 матчей. У него вроде бы должна быть и физическая, и психологическая усталость. Но нет, всё в порядке.

У Димитрова меньше шансов в матче с Даней. US Open – единственный турнир в этом году, где он смог выстрелить. Несомненно, он выложился по полной в матче с Федерером. Неизвестно, останутся ли у него силы и сможет ли он восстановиться к этому матчу.

Медведев держит себя в превосходной форме на протяжении этих двух недель. Раньше такое могли себе позволить Надаль, Джокович, которые на протяжении многих месяцев всё время что-то выигрывали. Считаю, что в финале встретятся Надаль и Медведев», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Росипом.

Медведев и Димитров выйдут на корт 6 сентября не ранее 23:00 мск. Победитель встречи выйдет в финал US Open, где сразится с победителем противостояния Маттео Берреттини (Италия, 24) — Рафаэль Надаль (Испания, 2).