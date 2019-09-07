Медведев вышел в финал US Open

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал Открытого чемпионата США по теннису, обыграв в полуфинале Григора Димитрова со счётом 7:6 (7:5), 6:4, 6:3. Встреча прошла на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум».



Медведев сделал 10 эйсов, совершил 8 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 9, выиграл 19 геймов, из которых 3 подряд. На счету Димитрова 2 подачи на вылет, 2 двойные ошибки, а также 3 реализованных брейк-пойнтов из 9, 13 выигранных геймов, из которых 3 подряд.

В финале турнира Медведев сыграет с победителем пары Рафаэль Надаль – Маттео Беррттини. Финал пройдёт в воскресенье 8 сентября в 23.00 мск.



В 2018 году победителем Открытого чемпионата США стал серб Новак Джокович.