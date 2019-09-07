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Медведев вышел в финал US Open

Медведев вышел в финал US Open
Теннис / US Open 2019 0

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал Открытого чемпионата США по теннису, обыграв в полуфинале Григора Димитрова со счётом 7:6 (7:5), 6:4, 6:3. Встреча прошла на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум».

Медведев сделал 10 эйсов, совершил 8 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 9, выиграл 19 геймов, из которых 3 подряд. На счету Димитрова 2 подачи на вылет, 2 двойные ошибки, а также 3 реализованных брейк-пойнтов из 9, 13 выигранных геймов, из которых 3 подряд.

В финале турнира Медведев сыграет с победителем пары Рафаэль Надаль – Маттео Беррттини. Финал пройдёт в воскресенье 8 сентября в 23.00 мск.

В 2018 году победителем Открытого чемпионата США стал серб Новак Джокович.

US Open (м). 1/2 финала
06 сентября 2019, пятница. 23:00 МСК
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
           
7 7 		6 6    
6 5 		4 3    
             
Григор Димитров
78
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
US Open — 2019. Медведев — в финале! Это фантастика!
Даниил Медведев победил болгарина Григора Димитрова. Россиянин — в финале турнира «Большого шлема»! Такого не было 14 лет.
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