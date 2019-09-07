Мощная победа Медведева и уставший Димитров — в лучших фото c полуфинала US Open

6 сентября в Нью-Йорке на корте стадиона «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум» в полуфинале US Open российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Болгарии Григором Димитровым. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:4, 6:3.
Медведев сделал 10 эйсов, совершил 8 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 9, выиграл 19 геймов, из которых — 3 подряд. На счету Димитрова 2 подачи на вылет, 2 двойные ошибки, а также 3 реализованных брейк-пойнта из 9, 13 выигранных геймов, из которых 3 — подряд.
Финал пройдёт в воскресенье, 8 сентября, в 23:00 мск.
В 2018 году победителем Открытого чемпионата США стал серб Новак Джокович.
Лучшие фото победы Медведева в полуфинале US Open — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Нью-Йорке.
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