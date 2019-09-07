Дзюба — о выходе Медведева в финал US Open: красава, гордость!

Форвард «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба оценил игру теннисиста Даниила Медведева в полуфинале US Open. Ранее уроженец Москвы победил болгарина Григора Димитрова со счётом 7:6 (7:5), 6:4, 6:2 и пробился в финал, где встретится с испанцем Рафаэлем Надалем.
«Красава. Финал US Open — очень круто! Почти все матчи его видел, молодец. Если не Федерер, то, надеюсь, Медведев. Браво! Обожаю теннис. С Надалем зарубится. Красава, гордость», — сказал Дзюба в видео, опубликованном в «Инстаграме».
Напомним, Медведев — первый русский финалист турнира «Большого шлема» в мужском туре за последние 14 лет.
В 2018 году победителем Открытого чемпионата США стал первая ракетка мира Новак Джокович. В этом сезоне серб не смог защитить титул, проиграв в четвёртом круге швейцарцу Стэну Вавринке.
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