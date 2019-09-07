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Тарпищев: Медведев реально может стать первой ракеткой мира

Тарпищев: Медведев реально может стать первой ракеткой мира
Теннис / US Open 2019 0

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев выразил мнение, что Даниил Медведев может стать лучшим русским теннисистом в истории. Ранее уроженец Москвы вышел в финал US Open, где сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.

«У Даниила был очень непростой соперник. Димитров — приятель Федерера. Они три месяца вместе тренируются, и стиль игры у них одинаковый. Класс игры у Димитрова очень высокий, тем более сейчас он в форме. Он играет длинно, и слева, и справа, очень быстро. С этой точки зрения важность была в подачах. Стоит отметить, что у Медведева процент попадания первой подачи был низкий как никогда. Это связано с усталостью. Оба спортсмена достаточно прилично справлялись с чужой подачей, поэтому игра перешла в тактические качели.

Что касается финала с Надалем, то Даниилу будет тяжело играть. Надаль — моторный, а Медведев далеко стоит за задней линией. С этой точки зрения Надаль играет — как в настольный теннис. Медведев не может так играть, поскольку далеко стоит. Эти пять метров, на расстоянии которых стоит наш теннисист, позволяют Надалю иметь время на подготовку. С этой позиции Медведева важность подачи приобретает особую ценность. Во-первых, Даниилу следует здорово подавать. Во-вторых, стараться больше играть за задней линией. Тогда у него есть шансы.

Медведев вполне может стать лучшим русским теннисистом в истории. Он реально может стать первой ракеткой мира. Семь финалов, которые у него есть, — показатель психологической устойчивости. Тактически он играет здорово. Видно, что он ещё может прибавить», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.

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