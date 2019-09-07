Колобков: Медведев неслучайно ворвался в элиту мирового тенниса

Министр спорта России Павел Колобков поделился мыслями о прогрессе пятой ракетки мира Даниила Медведева, который пробился в финал Открытого чемпионата США, обыграв болгарина Григора Димитрова со счётом 7:6 (7:5), 6:4, 6:3.
«За полгода он очень сильно вырос. Он и так был перспективным спортсменом, но сейчас ворвался в элиту мирового тенниса. Он попал туда неслучайно, надеюсь, что и дальше он будет демонстрировать такую же игру. Очень рад за него и за весь наш теннис, который получил такого спортсмена», — приводит слова Колобкова ТАСС.
Соперником Медведева по решающему матчу станет вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль, в трёх сетах переигравший 24-го сеяного соревнований итальянца Маттео Берреттини со счётом 7:6 (8:6), 6:4, 6:1. Финал состоится в воскресенье, 8 сентября. Начало – в 23:00 мск.
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