«Первый канал» в прямом эфире покажет финальный матч US Open Медведев – Надаль
Финальный матч Открытого чемпионата США по теннису в мужском одиночном разряде между пятой ракеткой планеты россиянином Даниилом Медведевым и вторым номером мирового рейтинга испанцем Рафаэлем Надалем в прямом эфире покажет «Первый канал».
Поединок состоится в воскресенье, 8 сентября. Начало – в 23:00 мск. Надаль и Медведев встречались один раз — менее месяца назад в финале турнира в Монреале (Канада). Надаль одержал уверенную победу в двух сетах со счётом 6:3, 6:0.
В полуфинале Медведев обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова — 7:6 (7:5), 6:4, 6:3. Надаль в матче за выход в решающий поединок турнира победил 24-го сеяного соревнований итальянца Маттео Берреттини со счётом 7:6 (8:6), 6:4, 6:1.
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