Медведев: удивлюсь, если болельщики будут освистывать меня в финале

Пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев поделился мыслями о своём поведении на корте, а также выразил надежду, что зрители будут к нему более благосклонны в финальном матче Открытого чемпионата США с испанцем Рафаэлем Надалем (2).
«Что буду чувствовать, если болельщики вновь станут меня освистывать? Это меня удивит, но тогда я вновь впитаю всю энергию и буду двигаться дальше. Как я уже говорил, я не горжусь тем, что сделал. Работаю над тем, чтобы никогда не повторять это снова.
Но также я говорил ещё во время турниров в Цинциннати и Монреале, что подобные вещи иногда случаются со мной. Я спрашиваю себя, почему это происходит. Думаю, я получил много ответов и теперь пытаюсь снова не делать этого», — приводит слова Медведева официальный сайт US Open.
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