Дзюба — о Медведеве: после Сафина такого крутого теннисиста у нас не было

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба оценил шансы Даниила Медведева обыграть вторую ракетку мира испанца Рафаэля Надаля в финале Открытого чемпионата США по теннису.

«Я буду болеть за Медведева. Сразу определился. Мы с ним уже немножко списались в «Инстаграме». Он увидел мои сторисы с полуфинального матча и поблагодарил меня. Я поблагодарил его. Обменялись любезностями. Я пожелал ему удачи в финале, он поздравил нас с победой над Шотландией. Я буду болеть за Медведева, потому что видел его игру в полуфинале.

Я вообще видел много матчей на US Open, потому что являюсь большим поклонником тенниса. Можно сказать, это моё хобби. Сам иногда люблю поиграть.

У Медведева есть все шансы. Он сейчас в потрясающей форме находится. Тащит такие мячи. Если Джоковичу было неудобно с ним, то Надалю будет тем более. Когда мяч раз за разом к тебе возвращается, становится тяжело чисто психологически, как бы Надаль ни старался.



Конечно, Надаль — фаворит. Но было бы круто, если Медведев выиграет. После Сафина давно, мне кажется, такого крутого теннисиста не было у нас», — цитирует Дзюбу Sport24.

Финальный матч US Open между Медведевым и Надалем начнётся сегодня, 8 сентября, в 23:00 мск.