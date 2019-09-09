Суарес-Наварро, оштрафованная на $ 40 тыс. в матче US Open, завершила сезон

Испанская теннисистка Карла Суарес-Наварро заявила, что из-за травмы спины вынуждена досрочно завершить текущий сезон.
«Теперь мне надо восстановиться. Наберусь сил и вернусь на корт в 2020 году», – написала спортсменка в «Твиттере».
На текущий момент Суарес-Наварро является 44-й ракеткой мира.
Напомним, в первом круге Открытого чемпионата США по теннису Суарес-Наварро снялась в ходе встречи с представительницей Венгрии Тимей Бабош. Испанка была оштрафована на $ 40 тыс. за то, что «не прикладывала должных усилий на корте». Карла прекратила борьбу из-за повреждения нижней части спины. За поражение в первом круге US Open она получила $ 58 тыс. призовых.
В начале августа Суарес-Наварро не доиграла матч второго раунда на турнире в Торонто с эстонкой Анетт Контавейт.
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