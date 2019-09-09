Ольховский — о финальном матче Медведева и Надаля на US Open: всё решил один мяч

Тренер сборной России по теннису Андрей Ольховский подвёл итоги финального матча Открытого чемпионата США, в котором Даниил Медведев в пяти сетах проиграл испанцу Рафаэлю Надалю.

«Один из интереснейших матчей. Даня мог проиграть в трёх сетах, а затем мог и победить. На самом деле очень интригующий финал. Даниил сказал, что в третьем сете, проиграв свою подачу, он настраивался через 20 минут давать интервью на корте. Всё решил один мяч. Если бы Надаль с лёта не смазал, то всё завершилось бы в трёх сетах. Даня отлично сыграл при счёте 6:5. Четвёртый сет завершил в свою пользу. В дальнейшем у Даниила был шанс, были брейк-пойнты на подаче Надаля при счёте 1:0.

Выиграй он — и мог бы повести 2:0 по геймам в пятой партии. Когда сравнял с 5:2 до 5:4 и был брейк-пойнт, всё могло повернуться. В таких матчах нужно, чтобы соперник ошибся или чтобы ты активно сыграл. Так и случилось.

Благодаря чему Медведев смог переломить ход встречи? Даня вообще играл хорошо. Не скажу, что там был какой-то разгром, он не то что переломил, но вернулся в игру, это точно", — цитирует Ольховского «Московский комсомолец».