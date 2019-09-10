Ольховский: Медведев может повторить достижения Надаля, Федерера и Джоковича

Двукратный полуфиналист Открытого чемпионата США в парном разряде Андрей Ольховский заявил, россиянин Даниил Медведев может стать топ-теннисистом и сможет повторить Рафаэля Надаля, Роджера Федерера и Новака Джоковича.
Время покажет, как сложится карьера у Медведева, но Даня показал, что способен играть на победу с именитыми теннисистами. Он стал номером четыре в мировом рейтинге, что говорит само за себя. И уже в ближайшей перспективе россиянин способен победить на турнире «Большого шлема». Ну а на дальнюю Даниил может стать топ-теннисистом, который заменит Надаля, Федерера и Джоковича, когда они начнут уходить. То, что сейчас Медведев идет после этой тройки, дает надежду, что он сможет повторить многие их достижения.
На таком уровне, если ты зацепился за одно-два очка на чужой подаче, то можешь заставить нервничать соперника. Да, 40:0 — большое преимущество. С другой стороны, и с ним проигрываются геймы, что и произошло у Медведева. Но в финалах, когда участники устают по ходу двух недель изнурительных соревнований, матчи вполне могут переворачиваться из-за ошибок. Вспомните, как Даня вернулся в игру после двух проигранных первых сетов. В третьем Рафа делает брейк и ведет 3:2. А затем Медведев пытается зацепиться за гейм на чужой подаче, при равном счете Надаль бьет с лета и ошибается. Если бы не эта ошибка, матч закончился бы достаточно быстро в трех сетах. Здесь я бы отдал должное Даниилу, который боролся за каждый мяч. В этом его главная заслуга. Многие другие в тот момент подумали бы, что 0:2 у Надаля отыграть невозможно, и не стали бы цепляться. А Даня проявил свой фирменный характер и растянул встречу на пять сетов", — приводят слова Ольховского «Известия».
- 10 сентября 2019
-
08:48
-
08:17
-
02:40
-
00:51
-
00:40
- 9 сентября 2019
-
22:59
-
22:23
-
21:57
-
21:44
-
20:48
-
19:56
-
19:31
-
18:57
-
18:45
-
17:09
-
17:00
-
16:34
-
16:25
-
16:22
-
16:05
-
16:04
-
15:49
-
15:48
-
15:27
-
15:15
-
14:41
-
14:30
-
14:06
-
13:56
-
13:16
-
12:33
-
11:51
-
11:43
-
11:32
-
11:16