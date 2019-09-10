Ольховский: Медведев может повторить достижения Надаля, Федерера и Джоковича

Двукратный полуфиналист Открытого чемпионата США в парном разряде Андрей Ольховский заявил, россиянин Даниил Медведев может стать топ-теннисистом и сможет повторить Рафаэля Надаля, Роджера Федерера и Новака Джоковича.

Время покажет, как сложится карьера у Медведева, но Даня показал, что способен играть на победу с именитыми теннисистами. Он стал номером четыре в мировом рейтинге, что говорит само за себя. И уже в ближайшей перспективе россиянин способен победить на турнире «Большого шлема». Ну а на дальнюю Даниил может стать топ-теннисистом, который заменит Надаля, Федерера и Джоковича, когда они начнут уходить. То, что сейчас Медведев идет после этой тройки, дает надежду, что он сможет повторить многие их достижения.

На таком уровне, если ты зацепился за одно-два очка на чужой подаче, то можешь заставить нервничать соперника. Да, 40:0 — большое преимущество. С другой стороны, и с ним проигрываются геймы, что и произошло у Медведева. Но в финалах, когда участники устают по ходу двух недель изнурительных соревнований, матчи вполне могут переворачиваться из-за ошибок. Вспомните, как Даня вернулся в игру после двух проигранных первых сетов. В третьем Рафа делает брейк и ведет 3:2. А затем Медведев пытается зацепиться за гейм на чужой подаче, при равном счете Надаль бьет с лета и ошибается. Если бы не эта ошибка, матч закончился бы достаточно быстро в трех сетах. Здесь я бы отдал должное Даниилу, который боролся за каждый мяч. В этом его главная заслуга. Многие другие в тот момент подумали бы, что 0:2 у Надаля отыграть невозможно, и не стали бы цепляться. А Даня проявил свой фирменный характер и растянул встречу на пять сетов", — приводят слова Ольховского «Известия».

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